Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 393.

Revista Beatles. Programa Nº 393. Listado de canciones:

1 – Two of Us - The Beatles

2 – Conmonwealth Song - The Beatles

3 – White Power - The Beatles

4 – The House of the Rising Sun - The Beatles

5 – Madman - The Beatles

6 – The Peanut Vendor - The Beatles

7 – Third Man Theme - The Beatles

8 – Tea For Two - The Beatles

9 – Chopsticks - The Beatles

10 – Because I Know You Love Me So - The Beatles

11 – Love me do - The Beatles

12 – All Thing Must Pass - The Beatles

13 – Isn't a pity - The Beatles

14 – The Palace of the Kings of the Birds - The Beatles

15 – Improvisation Jam – The Beatles

16 – My Imagination - The Beatles

17 – I Told You Before - The Beatles

18 – I've got a feeling - The Beatles

19 – One After 909 - The Beatles

20 – Dig a pony - The Beatles

21 – The long and winding road - The Beatles

22 – Let it be - The Beatles

23 – Dig it - The Beatles

24 – I have a dream - The Beatles

25 – Get Back - The Beatles