Rafaela.com

Revista Beatles. Programa Nº 391. Listado de canciones:

1 – Solo le pido a Dios – León Gieco

2 – El que queda solo - León Gieco

3 – Dice el inmigrante - León Gieco

4 – Ya soy un croto - León Gieco

5 – Cachito, campeón de Corrientes

6 – Slow Down – The Beatles

7 – Slow Down - Larry Williams

8 – Honey Don't – The Beatles

9 – Honey Don't – Carl Perkins

10 – Love me do – The Beatles

11 – Ah Maharaj Ji – Lila

12 – Un poco de comprensión - León Gieco

13 – Continentes en silencio - León Gieco

14 – La historia esta - León Gieco

15 – Canción de amor para Francisca - León Gieco

16 – Tema de los mosquitos - León Gieco

17 – Christmas Time (Is Here Again) – The Beatles

18 – Do They Know Is Christmas? - Band Aid

19 – Thanks God Is Christmas – Queen

20 – Rockin' around the Christmas Tree – The Rubber Band

21 – Simply Having A Wonderful Christmas Time – Paul McCartney

22 – Christmas – The Who

23 – Noche de paz – Sumo

24 – Happy Xmas (War is Over) – John Lennon