Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 390.

Revista Beatles. Programa Nº 390. Listado de canciones:

1 – The Musical Box – Génesis

2 – For Absent Friends – Génesis

3 – The Return of the Giant Hogneed – Génesis

4 – Ooh My Soul – The Beatles

5 - Ooh My Soul - Little Richard

6 – Don't Ever Change – The Beatles

7 - Don't Ever Change – The Crickets

8 – Represión – Los Violadores

9 – Fuera de sektor - Los Violadores

10 – Uno, dos, ultraviolento - Los Violadores

11 – Blueberry Hill – Los Chanchos

12 – Tocada por la luna - Los Chanchos

13 – Lugar de mala muerte - Los Chanchos

14 – Conversaciones con la hierba – Los Pillos

15 – Viajar lejos - Los Pillos

16 – Rock de la caída - Los Pillos

17 – Vamos a rezar – Los Guarros

18 – No te metas con mi vida - Los Guarros

19 – Buscando una taberna - Los Guarros

20 – Corazón veloz – Los Perros Calientes

21 – Whisky en el bar - Los Perros Calientes

22 – Quiero verte bailar - Los Perros Calientes

23 – El ritual de la banana – Los Pericos

Emitido el sábado 11 de diciembre de 2021. 16.00 horas. Idea y conducción: José Luis Banchio. Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann FM Galena 94.5. Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-390-audios-mp3_rf_79578509_1.html