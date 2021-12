Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 389.

En Revista Beatles mostramos otro disco con aniversario redondo: "Ghost in the machine" de The Police en sus 40 años.

Revista Beatles. Programa Nº 389. Listado de canciones:

1 – Spirits in the Material World - The Police

2 – Every Little Thing She Does Is Magic - The Police

3 – Secret Journey - The Police

4 – Invisible Sun - The Police

5 – Hungry For You - The Police

6 – Darkness - The Police

7 – Quiero ser una luciérnaga - La Cofradía de la Flor Solar

8 – Se ama o no se ama - La Cofradía de la Flor Solar

9 – Todo mi mal - La Cofradía de la Flor Solar

10 – Rock alrededor del país - La Cofradía de la Flor Solar

11 – I Forgot To Remember To Forget – The Beatles

12 - Forgot To Remember To Forget – Elvis Presley

13 – I Got To Find My Baby – The Beatles

14 - I Got To Find My Baby – Chuck Berry

15 – Zanguango – Leo Masliah

16 – La deuda externa - Leo Masliah

17 – El neoliberalismo - Leo Masliah

18 – No dejes de cantar – Yabor

19 – De vuelta por el barrio – Yabor

20 – El domingo de Piringo – Yabor

21 – Me haces bien – Jorge Drexler

22 – Uno - Jorge Drexler

23 – Todo se transforma - Jorge Drexler

24 – You Can Leave Your Hat On – Joe Cocker

25 - You Can Leave Your Hat On – Randy Newman

26 – California Girls - The Beach Boys

27 - California Girls - David Lee Roth