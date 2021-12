Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 388.

Última edición de (Ex) Beatles 1971. Y presentamos "Wild Life", primer LP de Wings. En el Abecedario del rock argentino de los '70, La Cría Rockal y su único disco editado. Beatles en la BBC con mas clásicos e inauguramos nueva / vieja sección: Originales Vs. Covers.

Revista Beatles. Programa Nº 388. Listado de canciones:

1 – Mumbo – Wings

2 – Vip Bop – Wings

3 – Wild Life – Wings

4 – Some People Never Know – Wings

5 – Tomorrow – Wings

6 – Dear Friend – Wings

7 – Dizzy Miss Lizzy – The Beatles

8 - Dizzy Miss Lizzy – Larry Williams

9 – Matchbox – The Beatles

10 – Salgan del camino – Rockal y La Cría

11 – Blues del zaguán - Rockal y La Cría

12 – Dólares y tanques - Rockal y La Cría

13 – Ya no habrá mas miedo en la ciudad - Rockal y La Cría

14 – Kansas City / Hey Hey Hey Hey – The Beatles

15 - Kansas City – Wilbert Harrison

16 - Hey Hey Hey Hey – Little Richard

17 – Cocaine – Eric Clapton

18 – Cocaine – J. J. Cale

19 – We're All Alone – Boz Scaggs

20 - We're All Alone – Rita Coolidge

21 – Without You – Badfinger

22 – Without You – Harry Nilsson

23 – Twist and Shout – The Isley Brothers

24 - Twist and Shout – The Beatles