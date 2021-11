Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 387.

¡Revista Beatles va a la Disco!. En el Programa Nº 387 presentamos a The Pretenders, la banda de Chrissie Hynde con su primer LP mas algún que otro hit. Cuota de rock and roll con La Banda del Paraíso en el Abecedario de los '70 y, obvio, Los Beatles. Y un suplemento para guardar: "Terapia Intensiva", joya casi oculta de Charly García con la brillante reseña escrita por Francisco Marzioni. Y algo de Tango.

Revista Beatles. Programa Nº 387. Listado de canciones:

1 – Precious – The Pretenders

2 – Private Life - The Pretenders

3 – Kid - The Pretenders

4 – My Baby – The Pretenders

5 – Brass in Pocket – The Pretenders

6 – Don't Get Me Wrong - The Pretenders

7 – Chicas que patinan – La Banda del Paraíso

8 – Rock de Matías - La Banda del Paraíso

9 – Mouskail Boudja - La Banda del Paraíso

10 – Sé vos mismo - La Banda del Paraíso

11 – Everybody's Trying To Be My Baby - The Beatles

12 – Rock and Roll Music - The Beatles

13 – Ticket to ride - The Beatles

14 – Terapia intensiva - Charly García

15 – Conejo Tecno - Charly García

16 – Desfile Aguila y León - Charly García

17 – Alicia va a la Disco - Charly García

18 – Agua y Piano - Charly García

19 - Chicas muertas - Charly García

20 – Rap de las hormigas – Charly García

21 – Anhedonia – Charly García

22 – Angeles y Predicadores – Charly García y Pedro Aznar

23 – Pasajera en trance - Charly García y Pedro Aznar

24 – Hablando a tu corazón - Charly García y Pedro Aznar