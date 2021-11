Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 386.

Revista Beatles. Programa Nº 386. Listado de canciones:

1 – Aquarius – Hair

2 – Easy to be hard – Hair

3 – Good Morning Starshing – Hair

4 – Three-Five- Zero Zero – Hair

5 – Hair – Hair

6 – The Flesh Failures (Let the sunshine in) – Hair

7 – So How Come (No One Loves Me) – The Beatles

8 - So How Come (No One Loves Me) – The Everly Brothers

9 – I Feel Fine – The Beatles

10 – I'm a loser – The Beatles

11 – Guilmar – Miguel Krochik

12 – No existe el te fuiste - Miguel Krochik

13 – Canta bufón, le pide la gente - Miguel Krochik

14 – Doña Soledad – Alfredo Zitarrosa

15 – Adagio a mi país - Alfredo Zitarrosa

16 – Pal que se va - Alfredo Zitarrosa

17 – Triunfo agrario - Alfredo Zitarrosa

18 – Solo digo compañeros – Daniel Viglietti

19 – A desalambrar - Daniel Viglietti

20 – Canción del hombre nuevo - Daniel Viglietti

21 – Ta' llorando – Los Olimareños

22 – Cielo del 69 - Los Olimareños

23 – A mi gente - Los Olimareños

24 – Amándote – Jaime Roos

25 – Si me voy antes que vos - Jaime Roos

26 – Cuando juega Uruguay - Jaime Roos

27 – Crece desde el pie – Chany Suarez