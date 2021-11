Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 385.

¡Si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán!. En Revista Beatles escuchamos otro disco que cumple 40 años: "En la jungla" de Cantilo y Punch. Nueva edición del Abecedario del rock argentino de los '80 con Los Twist y Los Músicos del Centro. Rescatamos a Curtis Mayfield, solo o con The Impressions. Y Los Beatles, por supuesto.

Revista Beatles. Programa Nº 385. Listado de canciones:

1 – Keep On Pushing – The Impressions

2 – People Get Ready - The Impressions

3 – Little Child Running Wild – Curtis Mayfield

4 – Superfly - Curtis Mayfield

5 – Pusherman - Curtis Mayfield

6 – Hippy Hippy Shake – The Beatles

7 – Glad All Over – The Beatles

8 – Glad All Over – Carl Perkins y amigos (1985)

9 – I Just Don't Understand – The Beatles

10 I Just Don't Understand – Ann Margret

11 – Jugando Hulla Hulla – Los Twist

12 – Pensé que se trataba de cieguitos - Los Twist

13 – El primero te lo regalan, el segundo te lo venden - Los Twist

14 – Veinticinco estrellas de oro - Los Twist

15 – Cleopatra, la reina del twist - Los Twist

16 – Ayúdame a conocer - Los Músicos del Centro

17 – Esquirlas - Los Músicos del Centro

18 – Tamla - Los Músicos del Centro

19 – La gente del futuro - Cantilo y Punch

20 – Los años '80 - Cantilo y Punch

21 – Maestro John - Cantilo y Punch

22 – Rock del pensamiento - Cantilo y Punch

23 – Tema para el colectivero - Cantilo y Punch

24 – La jungla tropical - Cantilo y Punch

25 – Adonde quiera que voy - Cantilo y Punch