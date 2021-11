Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 381.

Revista Beatles. Programa Nº 381. Listado de canciones:

1 – Day After Day – Badfinger

2 – Money - Badfinger

3 – Name of the Game - Badfinger

4 – Sometimes - Badfinger

5 – Baby Blue - Badfinger

6 – Can't Buy Me Love - The Beatles

7 – Till There Was You - The Beatles

8 – Gritar y amar es luchar - Huinca

9 – Alumar - Huinca

10 – Chocolates (para usted)) - Huinca

11 – Yo soy tu voz - Huinca

12 – Yo quiero morirme acá - Los Fabulosos Cadillacs

13 – Silencio Hospital - Los Fabulosos Cadillacs

14 – Yo no me sentaría a tu mesa - Los Fabulosos Cadillacs

15 – Yo te avisé - Los Fabulosos Cadillacs

16 – Radio Venus – Los Helicópteros

17 – Supersticiosa - Los Helicópteros

18 – Él se llama don José – Los Intocables

19 – No hay futuro - Los Intocables

20 – Sucia estrella - Los Ratones Paranoicos

21 – Carolina - Los Ratones Paranoicos

22 – Rock del gato - Los Ratones Paranoicos

23 – Vasos vacíos – Los Fabulosos Cadillacs