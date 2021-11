Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 383.

Abecedario del rock argentino de los '70 de lujo en Revista Beatles: Invisible, Primera parte. Y tras los Genios de Liverpool en la BBC un tema libre emotivo: "Lo Cortez no quita lo Cabral" con las canciones (y prédicas) de Alberto Cortez y Facundo Cabral.

Revista Beatles. Programa Nº 383. Listado de canciones:

1 – Elementales leches – Invisible

2 – Estado de coma – Invisible

3 – La llave del Mandala - Invisible

4 – Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo - Invisible

5 – Jugo de lucuma - Invisible

6 – Suspensión - Invisible

7 – All my loving - The Beatles

8 – Things We Said Today - The Beatles

9 – She's a woman - The Beatles (Live at the BBC)

10 - She's a woman - The Beatles (Toma de grabación)

11 – No soy de aquí ni soy de allá – Facundo Cabral y Alberto Cortez

12 – Los americanos - Alberto Cortez

13 – Instrucciones para ser un pequeño burgués - Alberto Cortez

14 – Cuando un amigo se va - Alberto Cortez

15 – Callejero - Alberto Cortez

16 – Te llegará una rosa - Alberto Cortez

17 – Estación de la naturaleza (incluye “Vuele bajo”) - Facundo Cabral

18 – Estación Chacarita - Facundo Cabral

19 – A partir de mañana - Alberto Cortez

20 – Castillos en el aire - Alberto Cortez