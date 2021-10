Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 382.

Revista Beatles. Programa Nº 382. Listado de canciones:

1 – Aqualung - Jethro Tull

2 – Cross Eyed Mary - Jethro Tull

3 – Cheap Day Return - Jethro Tull

4 – Wond'ring Aloud - Jethro Tull

5 – My God - Jethro Tull

6 – Locomotive Breath - Jethro Tull

7 – A Hard Day's Night – The Beatles

8 – I Wanna Be Your Man – The Beatles

9 – Roll Over Beethoven – The Beatles

10 – Moviola - Spinetta Jade

11 – La herida de París - Spinetta Jade

12 – El hombre dirigente - Spinetta Jade

13 – Contra todos los males de este mundo - Spinetta Jade

14 – No te busques ya en el umbral (umbral) - Spinetta Jade

15 – Sexo - Spinetta Jade

16 – Nunca me oíste en tiempo - Spinetta Jade

17 – Yira Yira – Carlos Gardel

18 – Uno - Roberto Goyeneche

19 – Cafetín de Buenos Aires – Edmundo Rivero

20 – Esta noche me emborracho – Alberto Echague

21 – Chorra – Edmundo Rivero

22 – Que vachaché - Tita Merello

23 – Sueño de juventud – Lidia Borda

24 – Cambalache – Julio Sosa