Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 380.

En Revista Beatles presentamos el primer álbum de ZZ Top, los grandes barbados del rock. Nueva entrega de (ex) Beatles 1971 y el Concierto para Bangladesh de George Harrison. En el Abecedario de los '70, Horizonte y un suplemento con una de las obras maestras de Jon & Vángelis: "Los amigos del Sr. Cairo".

Revista Beatles. Programa Nº 380. Listado de canciones:

1 – (Somebody Else Train) Shaking Your Tree – ZZ Top

2 – Brown Sugar – ZZ Top

3 – Old Man – ZZ Top

4 – Neighbor, Neighbor – ZZ Top

5 – Certified Blues – XX Top

6 – Backdoor Love Affair – ZZ Top

7 – Sueño de luz – Horizonte

8 – Maiz azul – Horizonte

9 – Señales sin edad – Horizonte

10 - Memphis, Tennessee - The Beatles

11 - Memphis, Tennessee - Chuck Berry

12 – Lucille – The Beatles

13 – Mr. Tambourine Man – Bob Dylan

14 – A Hard Rain's Gonnas Fall – Bob Dylan

15 – Jumpin' Jack Flash – León Russell

16 – Youbgblood – León Russell

17 - The Friends of Mr. Cairo - Jon and Vangelis

18 – I'll Find My Way Home – Jon and Anderson

19 – State of Independence - Jon and Vangelis

20 – Chariots of fire - Vángelis