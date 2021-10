Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 378.

De todo como en botica en el programa Nº 378 de Revista Beatles. Festejamos los 40 años de "Tattoo You" de los Rolling Stones y homenajeamos a Charlie Watts. Nueva edición de (ex) Beatles 1971 y "Live at the BBC"; mostramos a Campo di Marte en el rock progresivo italiano y un Tema libre ochentoso pero de vanguardia con el Trío Vitale - Baraj - Gonzalez.

Revista Beatles. Programa Nº 378. Listado de canciones:

1 – Start Me Up – The Rolling Stones

2 – Hang Fire - The Rolling Stones

3 – Little T&A - The Rolling Stones

4 – Black Limousine - The Rolling Stones

5 – Neighbours - The Rolling Stones

6 – Waiting on a friend - The Rolling Stones

7 – Heart of the country - Paul McCartney

8 – Monkberry Moon Delight - Paul McCartney

9 – Eat at home - Paul McCartney

10 – The Back Seat of my Car - Paul McCartney

11 – Long Tall Sally – The Beatles

12 – I Saw Her Standing There – The Beatles

13 – Primo Tempo – Campo di Marte

14 – Secondo Tempo - Campo di Marte

15 – Terzo Tempo - Campo di Marte

16 – Merceditas - Vitale - Baraj – Gonzalez

17 – Cueca del reloj - Vitale - Baraj – Gonzalez

18 – Entretanto - Vitale - Baraj – Gonzalez

19 – Taquito militar - Vitale - Baraj – Gonzalez

20 – El 71 - Vitale - Baraj – Gonzalez