Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 372.

Revista Beatles. Programa Nº 372. Listado de canciones:

1 – It's so hard - John Lennon

2 – Too Many People - Paul McCartney

3 – Dear Boy - Paul McCartney

4 – 3 Legs - Paul McCartney

5 – How Do You Sleep – John Lennon

6 – Another Day - Paul McCartney

7 – Crippled Inside – John Lennon

8 – Imagine – John Lennon

9 – Indios sin prisión – Contraluz

10 – La sarna del viento – Contraluz

11 – Que tu voz se escuche – Contraluz

12 – Y un día solo – Contraluz

13 - Sure to fall (In love with you) – The Beatles

14 - Sure to fall (In love with you) – Ringo Starr

15 – Some Other Guy – The Beatles

16 – Some Other Guy – Richie Barret

17 – Rouge y pentagrama – Las Blacanblus

18 – Maldito piano - Las Blacanblus

19 – No quiero tu dinero (el rockito) - Las Blacanblus

20 – Blues Post Nuclear - Las Blacanblus

21 – Hartas - Las Blacanblus

22 – La pasión según Tchang Dong (Rock Extra Brut) - Las Blacanblus

23 – Chau Valentino - Las Blacanblus

24 – Ma Babe - Las Blacanblus

25 – Uncle Albert / Admiral Halsey – Paul y Linda McCartney

Emitido el sábado 7 de agosto de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.