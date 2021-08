Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 370.

Revista Beatles. Programa Nº 370. Listado de canciones:

1 – Gravy Train – Splinter

2 – Costafine Town – Splinter

3 – The Place I Love - Splinter

4 – Haven't Got Time - Splinter

5 – Keep Your Hands Off My Baby – The Beatles

6 - Keep Your Hands Off My Baby – Little Eva

7 – I'll Be On My Way – The Beatles

8 - I'll Be On My Way- Billy J. Kramer y los Dakotas

9 – Down on the corner – John Fogerty y Orquesta

10 – Another brick on the wall – Tributo Ensamble Filarmed

11 – Bohemian Rhapsody – Indiana University Studio Orchestra

12 – Jumpin' Jack Flash – London Symphony Orchestra

13 – Paint it black - London Symphony Orchestra

14 – She's a rainbow - London Symphony Orchestra

15 – The long and winding road - London Symphony Orchestra

16 – Strawberry Fields Forever - London Symphony Orchestra

17 – All You Need Is Love - London Symphony Orchestra

18 – Stairway to heaven – Amazing Gimnazija Kranj Symphony Orchestra

19 – Because – Community Chorus Project

20 – Smoke on the waters – Deep Purple y la London Symphony Orchestra

Emitido el sábado 24 de julio de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-370-audios-mp3_rf_73314602_1.html