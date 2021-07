Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 369.

Revista Beatles. Programa Nº 369. Listado de canciones:

1 – L.A. Woman - The Doors

2 – The Changeling - The Doors

3 – Riders on the storm

4 – En caso de vida – Mirtha Defilpo

5 – Augurio del silencioso - Mirtha Defilpo

6 – Canciones para perdedores - Mirtha Defilpo

7 – I got a woman – The Beatles

8 - I got a woman – Ray Charles

9 – Too Much Monkey Bussiness – The Beatles

10 - Too Much Monkey Bussiness – Chuck Berry

11 – La muralla verde - Los Enanitos Verdes

12 – Te vi en un tren - Los Enanitos Verdes

13 – Comiendo en el plato del perro - Los Enanitos Verdes

14 – Simulacro de tensión - Los Enanitos Verdes

15 – El extraño del pelo largo - Los Enanitos Verdes

16 – No me verás - Los Enanitos Verdes

17 – Aún sigo cantando - Los Enanitos Verdes

18 – Zamba de navidad - Los Huanca Hua

19 – El Huajchito - Los Huanca Hua

20 – Paisajes de Catamarca - Los Huanca Hua

21 – Viejo corazón - Los Huanca Hua

22 – La amanecida - Los Huanca Hua

23 – Entre a mi pago sin golpear – Chango Farías Gomez

Emitido el sábado 17 de julio de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-369-audios-mp3_rf_73022923_1.html