Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 368.

Revista Beatles. Programa Nº 368. Listado de canciones:

1 – Looking On - The Move

2 – What - The Move

3 – Todos cansados – Ricardo Dal Farra

4 - You Know My Name (Look Up the Number) - The Beatles

5 – When I'm Sixty Four – The Beatles

6 – C'mon Everybody – The Beatles

7 - C'mon Everybody – Eddie Cochran

8 – San Francisco Bay Blues – The Beatles

9 - San Francisco Bay Blues – Paul McCartney

10 – Un verano italiano – Susan Ferrer

11 – Sin encontrarte – Susan Ferrer

12 – Este amor nunca mas - Susan Ferrer

13 – No te vayas de mi - Susan Ferrer

14 – Sabor a nada - Susan Ferrer

15 – Inevitable - Susan Ferrer

16 – Humo y alcohol - Susan Ferrer

17 – Amor sin barreras - Susan Ferrer

18 – El loco de Asís - Susan Ferrer

19 – Argentina, vamos a cantar una historia - Susan Ferrer

20 – Jesucristo Superstar - Susan Ferrer

21 – Hair - Susan Ferrer

22 – The Crucifixion - Jesucristo Superstar

23 – John Nineteen Forty One - Jesucristo Superstar

24 – Superstar - Jesucristo Superstar

Emitido el sábado 10 de julio de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-368-audios-mp3_rf_72713706_1.html