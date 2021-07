Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 367.

Revista Beatles. Programa Nº 367. Listado de canciones:

1 – Judas Death - Jesucristo Superstar

2 – Could We Start Again Please? - Jesucristo Superstar

3 – Trial Before Pilate - Jesucristo Superstar

4 – Tiempo después – Cuero

5 – Nuevamente el momento – Cuero

6 – Paula, acurrucada en un color – Cuero

7 – Your Name Is Ted – The Beatles

8 – Well, If You're Ready – The Beatles

9 – You're So Square (Baby, I Don't Care) – The Beatles

10 - You're So Square (Baby, I Don't Care) – Elvis Presley

11 – Me vuelvo loco – Tequila

12 – Rock and Roll – Tequila

13 – Rock and Roll en la plaza del pueblo – Tequila

14 – Los rockeros van al infierno – Baron Rojo

15 – Larga vida al rock and roll - Baron Rojo

16 – Con botas sucias - Baron Rojo

17 – Va a estallar el obús – Obús

18 – Poderoso como el trueno – Obús

19 – Que hace una chica como tú en un sitio como este - Burning

20 – Esto es un atraco - Burning

21 – Rock'n'Roll Star – Loquillo

22 – Quiero un camión – Loquillo

23 – Carne para Linda – Loquillo

24 – Sábado a la noche – Miguel Ríos

Emitido el sábado 3 de julio de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-367-audios-mp3_rf_72435128_1.html