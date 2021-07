Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 366.

Revista Beatles. Programa Nº 366. Listado de canciones:

1 – Hello Susie – The Move

2 – Beautiful Daughter

3 – Cherry Blossom Clinic Revisited - The Move

4 – Get Back / Water Water – The Beatles

5 – You Are Definitely Inclined Toward It – The Beatles

6 – You Gotta Give Back – The Beatles

7 – No me separen de mi – Crucis

8 – Los delirios del Mariscal – Crucis

9 – Fesomies Urbanes – Companya Eléctrica Dharma

10 – La Bruja – Vainica Doble

11 – Un metro cuadrado - Vainica Doble

12 – Tu frialdad – Triana

13 – Abre la puerta – Triana

14 – Ni recuerdo ni olvido – Smash

15 – El oportunista – Leño

16 – Maneras de vivir – Leño

17 – Nos siguen pegando abajo - Miguel Ríos



Emitido el sábado 26 de junio de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-366-audios-mp3_rf_72090890_1.html