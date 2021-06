Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 365.

Revista Beatles. Programa Nº 365. Listado de canciones:

1 – Peter's Denial - Jesucristo Superstar

2 – Pilate and Christ - Jesucristo Superstar

3 – King's Herod's Song - Jesucristo Superstar

4 – Introducción Polenta - Color Humano

5 – Hombre de las cumbres - Color Humano

6 – A través de los inviernos - Color Humano

7 – Mañana por la noche - Color Humano

8 – They Call Me Fuzz Face – The Beatles

9 – That'll Be The Day – The Beatles

10 - That'll Be The Day – Buddy Holly

11 – Three Cool Cats – The Beatles

12 - Three Cool Cats – The Coasters

13 – Thank you for the music – ABBA

14 – Waterloo – ABBA

15 – Take a chance on me – ABBA

16 – Knowing Me, Knowing You – ABBA

17 – Mamma Mía – ABBA

18 – Money, Money, Money – ABBA

19 – Voulez Vous – ABBA

20 – Dame, Dame, Dame – ABBA

21 – The Winner Takes It All – ABBA

22 – Does Your Mother Know – ABBA

23 – Hole In Your Soul – ABBA

Emitido el sábado 19 de junio de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-365-audios-mp3_rf_71891925_1.html