Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 364.

Revista Beatles. Programa Nº 364. Listado de canciones:

1 – The Last Supper - Jesucristo Superstar

2 – Gethsemane (I only want to say) - Jesucristo Superstar

3 – The Arrest - Jesucristo Superstar

4 – Blues una vez mas – Carola Cutaia

5 – María Corazón - Carola Cutaia

6 – La loca alemana - Carola Cutaia

7 – Sorry, I Left You Bleeding – The Beatles

8 – A Shot of Rythm and Blues – The Beatles

9 - A Shot of Rythm and Blues - Arthur Alexander

10 – Sure to fall (In love with you) – The Beatles

11 - Sure to fall (In love with you) – Carl Perkins

12 – No te enamores nunca de aquel marinero bengalí - Los Abuelos de la Nada

13 – Sin gamulán - Los Abuelos de la Nada

14 – Tristeza de la ciudad - Los Abuelos de la Nada

15 – No se desesperen - Los Abuelos de la Nada

16 – Así es el calor - Los Abuelos de la Nada

17 – Chalamán - Los Abuelos de la Nada

18 – Hablando en japonés – Los Argentinos

19 – Curarme – Los Argentinos

20 – Requiem Kerouac – Los Argentinos

22 – Himno de mi corazón - Los Abuelos de la Nada



Emitido el sábado 12 de junio de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-364-audios-mp3_rf_71435866_1.html