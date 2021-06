Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 363.

Revista Beatles. Programa Nº 363. Listado de canciones:

1 – Everythings Alright (Reprise) - Jesucristo Superstar

2 – I don't know how to love him - Jesucristo Superstar

3 – Damned For All Time / Blood Money - Jesucristo Superstar

4 – La rusa se fue con los basureros – Avalancha

5 – Como me gusta el rock and roll – Avalancha

6 – Aunque no quieras saber de mi – Cisco Kid

7 – Solo quiero estar allá - Cisco Kid

8 – Rule, Britannia! - The Beatles

9 – She Gets Heavy – The Beatles

10 – She Said, She Said – The Beatles (Get Back Sessions)

11 - She Said, She Said – The Beatles (Revolver)

12 – Vuelvo - Nacha Guevara

13 – Fuimos los patitos feos - Nacha Guevara

14 – La Doble Cero - Nacha Guevara

15 – El colmillo - Nacha Guevara

16 – Anastasia querida - Nacha Guevara

17 – El ejército de la nueva canción - Nacha Guevara

18 – Canción de cuna generacional - Nacha Guevara

19 – Soldadito boliviano - Nacha Guevara

20 – No llores por mi Argentina - Nacha Guevara

21 – Las damas de beneficencia - Nacha Guevara

22 – Si yo fuera como ellas - Nacha Guevara

23 – Mi ciudad - Nacha Guevara

24 – Al este del Edén - Nacha Guevara

25 – Se dice de mi - Nacha Guevara

26 – Te quiero - Nacha Guevara

27 – Por que cantamos - Nacha Guevara

Emitido el sábado 5 de junio de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-363-audios-mp3_rf_71102029_1.html