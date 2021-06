Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 362.

Revista Beatles. Programa Nº 362. Listado de canciones:

1 – Sueño o realidad – Hugo y Osvaldo Fattoruso

2 – Samba doble - Hugo y Osvaldo Fattoruso

3 – Chicalanga - Hugo y Osvaldo Fattoruso

4 – Me gustas demasiado (You like me too much) - Hugo y Osvaldo Fattoruso

5 – Yulelé – Eduardo Mateo

6 – Niña - Eduardo Mateo

7 – Esa cosa - Eduardo Mateo

8 – De mi pueblo - Eduardo Mateo

9 – Siénteme – Psiglo

10 – En un lugar un niño – Psiglo

11 – Piensa y lucha – Psiglo

12 – Gente sin camino – Psiglo

13 – Dedos – Totem

14 – De este cielo santo – Totem

15 – Días de esos – Totem

16 – Biafra – Totem

17 – Goldenwings – Opa!

18 – Mind Projects – Opa!

19 – La Marañaza – Otroshakers

20 – Siete cielos – Otroshakers

21 – Brother Rada – Otroshakers

22 – Montevideo – Opa!



Emitido el sábado 22 de mayo de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-362-audios-mp3_rf_70886425_1.html