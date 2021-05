Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 360.

Revista Beatles. Programa Nº 360. Listado de canciones:

1 – Everythings Allright - Jesucristo Superstar

2 – This Jesus Must Die - Jesucristo Superstar

3 – Hosanna - Jesucristo Superstar

4 – Rock para Janis – Cadenas

5 – Niño solitario – Cadenas

6 – Over and Over Again – The Beatles

7 – Quit Your Messing Around – The Beatles

8 – Piece of my Heart – The Beatles

9 – Piece of my Heart – Janis Joplin and Big Brother and the Holding Company

10 – Mack the Knife – Ella Fitzgerald con Duke Ellington

11 – Dram a little dream of me - Ella Fitzgerald con Louis Armstrong

12 – Little Girl Blue – Nina Simone

13 – Trouble in Mind – Nina Simone

14 – My Mind – Billie Holiday

15 – God Bless the Child – Billie Holiday

16 – The Very Thought of You – Carmen McRae

17 – Exactly Like You – Carmen McRae

18 – Fever – Peggy Lee

19 – Waitin' for the train to come in – Peggy Lee

20 – Misty – Sarah Vaugham

21 – Thinking of you – Sarah Vaugham

22 – What Difference a Day Makes – Dinah Washington

23 – Unforgettable - Dinah Washington

24 – Nobody Knows You When You're Down and Out – Bessie Smith

25 – Young Woman's Blues – Bessie Smith

26 – Piano Trío – Toshiko Akiyoshi

27 – Body and Soul – Amy Winehouse y Tony Bennet

Emitido el sábado 8 de mayo de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-360-audios-mp3_rf_69840639_1.html