Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 358.

Revista Beatles. Progama Nº 358. Listado de canciones:

1 – Oh No - The Mothers of Invention

2 – The Orange County Lamber Truck - The Mothers of Invention

3 – Weasels Ripped My Flesh - The Mothers of Invention

4 – El cortejo de un día amarillo – Bubú

5 – I Walk The Line – The Beatles

6 - I Walk The Line – Johnny Cash

7 – New Orleans – The Beatles

8 – New Orleans – Gary U.S. Bonds

9 – Ob la di Ob la da – The Beatles

10 – Ob la di Ob la da – Marmalade

11 – Solo quiero rock and roll – La Torre

12 – Viaje a la libertad – La Torre

13 – Presas de caza – La Torre

14 – Tratando de cambiar el mundo – La Torre

15 – Por un minuto de amor - Alejandro Lerner y La Magia

16 – La balanza del bien y del mal - Alejandro Lerner y La Magia

17 – Mil veces lloro - Alejandro Lerner y La Magia

18 – Habla el alma que hay en mi - Alejandro Lerner y La Magia

19 – Nena neurótica - Alejandro Lerner y La Magia

20 – La isla de la buena memoria - Alejandro Lerner

21 – Cuatro estrofas -Alejandro Lerner con Solopororo

Emitido el sábado 24 de abril de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-358-audios-mp3_rf_69174151_1.html