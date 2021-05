Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 357.

Revista Beatles. Programa Nº 357. Listado mde canciones:

1 – The Eric Dolphy Memorial Barbecue - The Mothers of Invention

2 – Dwarf Nebula Processional March and Dwarf Nebula - The Mothers of Invention

3 – My Guitar Wants To Kill Your Mama - The Mothers of Invention

4 – Viva Bélgica – Ave Rock

5 – Martha My Dear – The Beatles

6 – Mr. Epstein Said It Was White Gold – The Beatles

7 – Nashville Cats – The Beatles

8 – Nashville Cats – Lovin' Spoonful

9 - Sinfonía Nº 25 en Sol Menor (Mozart) – Neville Marriner

10 – Serenata Nº 13 para cuerdas. K 525 (Mozart) – Franz Liszt Orchestra

11 – Sinfonía Nº 40 en Sol Menor. K 550 (Mozart) – Waldo de los Ríos

12 – Sinfonía Nº 29 en La Mayor. K 201 (Mozart) – Louis De Froment

13 – Serenade for Winds. K 361 (Finale) (Mozart) – Neville Marriner

14 – Las Bodas de Fígaro (Mozart) – Orquesta Filarmónica de Londres

15 – Die Entfuhrung aus dem serail (El rapto en el serrallo)(Mozart) – Neville Marriner

16 - Die Entfuhrung aus dem serail (El rapto en el serrallo) (Finale) – (Mozart) – Neville Marriner

17 – Bubak and Hungarikus (Mozart) – Neville Marriner

18 – Requiem, Dies Drae (Mozart) – Neville Marriner

19 – Requiem, Rex Tremendae Majestatis (Mozart) – Neville Marriner

20 – Requiem, Confutatis (Mozart) – Neville Marrine

21 – Somata para piano Nº 11 en La Mayor. K 331 (Mozart) – Tzvi Eerez

22 – Desarma y sangra – Latex Canciones Argentinas

Emitido el sábado 17 de abril de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-357-audios-mp3_rf_68939554_1.html