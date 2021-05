Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 356.

Revista Beatles. Programa Nº 356. Listado de canciones:

1 – One Way Ticket Home – Phil Ochs

2 – Jim Dean of Indiana - Phil Ochs

3 – No More Songs - Phil Ochs

4 – Bach, Beethoven, Mozart and Me - Phil Ochs

5 – Melodía de saludo – Aucán

6 – Cueca de los augurios – Aucán

7 – Llegando a casa – Aucán

8 – Hacia el destierro – Aucán

9 – Frère Jacques – The Beatles

10 – Frère Jacques – Canción Tradicional Francesa

11 – Lonely Sea – The Beatles

12 – Lonely Sea – The Beach Boys

13 – Crying, Waiting, Hoping – The Beatles

14 - Crying, Waiting, Hoping – Buddy Holly

15 – No molestar - Los Shakers

16 – Oh mi amigo - Los Shakers

17 – Make Up Your Mind – Los Mockers

18 – Show Me The Way - Los Mockers

19 – Mejor me voy – El Kinto

20 – Muy lejos te vas – El Kinto

21 – Esa tristeza – El Kinto

22 – Divagando – Sexteto Electrónico Moderno

23 – New Soul - Sexteto Electrónico Moderno

24 – La fuga de la carbonería – Sindykato

25 – Señor Dolor - Sindykato

26 – Vamos dulce muchacha – The Moonights

27 – Muchacho salvaje y actual - The Moonights

28 – BBB Band – Los Shakers

29 – Candombe IV – The Moonlights

Emitido el sábado 10 de abril de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-356-audios-mp3_rf_68521098_1.html