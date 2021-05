Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 355.

Revista Beatles. Programa Nº 355. Listado de canciones:

1 – Necesito tu amor – Charly García

2 – Buscando un símbolo de paz - Charly García

3 – No toquen - Charly García

4 – Déjennos bailar – Los Enanitos Verdes

5 – Debajo del puente – Ariel Roth

6 – Solo los chicos - Fito Paez

7 – Dando vueltas en el aire - Fito Paez

8 – El banquete – Virus

9 – Pronta entrega – Virus

10 – Carolina – Virus

11 – Loco por tí - Andrés Calamaro

12 – Cartas sin marcar - Andrés Calamaro

13 – Lamiendo un hueso - Andrés Calamaro

14 - Necesito tu amor esta noche - La Torre

15 – Es el rock and roll – La Torre

16 – Estamos en acción – La Torre

17 – Lejísimo – Luis Alberto Spinetta

18 – El mono tremendo - Luis Alberto Spinetta y Los Pechugos

19 – La bengala perdida - Luis Alberto Spinetta

20 – El Marca Piel - Luis Alberto Spinetta

21 – No voy en tren – Charly García

22 - Nos siguen pegando abajo - Charly García

Emitido el sábado 3 de abril de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-355-audios-mp3_rf_68157915_1.html