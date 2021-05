Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 353.

Revista Beatles. Programa Nº 353. Listado de canciones:

1 – Violencia en el parque – Aquelarre

2 – Ceremonias para disolver - Aquelarre

3 – Parte del dìa - Aquelarre

4 – Silencio marginal - Aquelarre

5 – I'm Going To Knock Him Down Dead – The Beatles

6 – It's That A Chicken Joke - The Beatles

7 – It Was So Blue - The Beatles

8 – To Know Him Is To Love Him – The Teddy Bears

9 – He's A Rebel – The Crystals

10 – Be My Baby – The Ronettes

11 – Zip A Dee Doo Dah – Bob B. Soxx and the Blue Jeans

12 – A Fine Fine Boy – Darlene Love

13 – Spanish Harlem – Ben E. King

14 – Every Breath I Take – Gene Pitney

15 – Pretty Little Angel Eyes – Curtis Lee

16 – Hearts of Stone – The Top Notes

17 – I Love How You Love Me – The Parìs Sisters

18 – Unchaine Melody – The Righteous Brothers

19 - You've Lost That Lovin' Feeling - The Righteous Brothers

20 – Memories - Leonard Cohen

21 – Don't Go Home With Your Hard-On - Leonard Cohen

22 – Bony Moronie – John Lennon

23 - You Can't Catch Me - John Lennon

24 – Do You Remember Rock and Roll Radio – The Ramones

25 – Silence is Easy – Starsailor

26 – The Long And Winding Road – The Beatles

27 – River Deep, Mountain High – Ike and Tina



Emitido el sábado 20 de marzo de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-353-audios-mp3_rf_67262224_1.html