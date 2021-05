Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Nº 352.

Revista Beatles. Programa Nº 352. Listado de canciones:

1 – Taking Some Time On – Barclay James Harvest

2 – The Sun Will Never Shine - Barclay James Harvest

3 – The Iron Maiden - Barclay James Harvest

4 – Good Love Child - Barclay James Harvest

5 – Aire (Surgente) – Alas

6 – Going Up The Country – The Beatles

7 - Going Up The Country – Luca Prodan

8 – Do the Bunny Hop – The Beatles

9 – Happiness Runs – The Beatles

10 – Hold Tight – Dave Dee, Dozy, Beacky, Mick and Tich

11 - Happiness Runs – Donovan

12 – Bailando Malikibú – Kingston Karachi

13 – Dum Dum - Kingston Karachi

14 – Haciendo dedo (Hitchin' a ride) – Charlie Leroy

15 – Uakadi Uakadu – Rainbow

16 – Co Co – The Sweet

17 – Poppa Joe - The Sweet

18 – 1 2 3 – Len Barry

19 – (Oh Ma) Déjame ir – Lee Jackson

20 – Mammy Blue – James Darren

21 – KKK Love – Connection Eye

22 – Pensando en tí nena – Apocaypsis

23 – Sugli Sugli Bane Bane – Le Figlie del Vento

24 – Yo también, no tú no – Enzo Jannacci

25 – No me moleste mosquito - Pintura Fresca

26 – The Mosquito – The Doors

Emitido el sábado 13 de marzo de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link; https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-352-audios-mp3_rf_67013278_1.html