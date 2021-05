Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 351.

Revista Beatles. Programa Nº 351. Listado de canciones:

1 – Didja Get Any Onya - The Mothers of Invention

2 – Directly From My Heart To You - The Mothers of Invention

3 – Prelude to the afternoon of a sexually aroused gas mask - The Mothers of Invention

4 – Vamos a buscar la luz – Aeroblus

5 – Completamente nervioso – Aeroblus

6 – Aire en movimiento – Aeroblus

7 – Buen tiempo – Aeroblus

8 – Baby, Let's Play House – The Beatles

9 – Baby, Let's Play House – Elvis Presley

10 – Catch a fallling star– The Beatles

11 - Catch a falling star – Perry Como

12 – Blossom Dearoe They Call Me – The Beatles

13 – Manhattan – Blossom Dearie

14 – Oh amigos, quiero estar con ustedes – La Fuente

15 – Canto al cielo – La Fuente

16 – Takirari – La Fuente

17 – No alcanza – La Ley

18 – Rock de mi guitarra – La Ley

19 – La ley puede hacer – La Ley

20 – Viajando hacia el este – La Sobrecarga

21 – Shock eléctrico - La Sobrecarga

22 – Verano negro - La Sobrecarga

23 – Es telepatía - La Sobrecarga

24 – Just Like Heaven – The Cure

Emitido el sábado 6 de marzo de 2021. 16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

FM Galena 94.5.

Rafaela - Santa Fe - República Argentina.

Link: https://www.ivoox.com/revista-beatles-programa-n-351-audios-mp3_rf_66536283_1.html