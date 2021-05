Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción Programa N° 350.

Revista Beatles. Programa Nº 350. Listado de canciones:

1 – Down on the street - The Stooges

2 – 1970 - The Stooges

3 – Fun House - The Stooges

4 – Un montón de amor (Whole Lotta Love) - Alta Tensión

5 – Samba pa' tí – Santa Bárbara Superstar

6 – Dilo y sálvame - Santa Bárbara Superstar

7 – Lo que la gente necesita es paz - Santa Bárbara Superstar

8 – Respect / (I Can't Get No) Satisfaction - Santa Bárbara Superstar

9 – Day Tripper – Daniel García Quinteto

10 – While My Guitar Gently Weeps - Daniel García Quinteto

11 – Eleanor Rigby - Daniel García Quinteto

12 – Yesterday - Daniel García Quinteto

13 – Ticket to ride - Daniel García Quinteto

14 – Yellow Submarine - Daniel García Quinteto

15 – Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - Daniel García Quinteto

16 - Strawberry Fields Forever – Quadra and Benjamín

17 – Something – Eve St. Jones

18 – Oh! Darling – Coronado Frequency

19 - Don't let me down – Freedom Dub

20 – Come Together – Meloscience Corp