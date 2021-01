Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 537.

Bonus Track Nº 181. LP "Let it be"

Título de la canción: "Sure to Fall (In love with you)"

Autoría: Perkins-Claunch-Cantrell

Fecha de grabación: 6 de enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

Nuevo clásico de uno de los favoritos de Los Beatles (especialmente George Harrison), Carl Perkins que data de 1957. Fue lanzado como EP compartiendo vinilo con "Movie Magg", "Gone, Gone, Gone" (también versionada en las "Get Back Sessins") y nada menos que "Blue Suede Shoes" su inmortal hit.