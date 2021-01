Rafaela.com

El suplemento Radar de Página/12 consideró en 2006:

«Sólo apto para personas con estómago fuerte, el changuito cañero (siete películas en dictadura) no sólo perpetra apologías de las fuerzas como Dos locos en el aire (1976) y Brigada en acción (1977) sino también esta comedia familiar perversa —asesinato y silenciamiento simbólico de la gran Niní Marshall—, donde puede vérselo ingresar a la Catedral Metropolitana del brazo de las Trillizas de Oro cantando La canción de la alegría.»

(…) Pero el destino suele ensañarse injustamente con los buenos e indefensos y acá lo tenemos. Teniendo que reunir a Luis Sandrini y Niní Marshall en algo que se está publicitando actualmente como película. Teniendo que hacerla a los tiros, doblarla a los recontratiros, compaginarla a los recontrarecontratiros para que su querida familia de millones de personas pueda verla en… pueda verla en… pueda…bueno, no sé como explicarles…para que pueda verla aprovechando la…aprovechando las…las vacaciones de invierno, pucha no me salía. Cosas que solamente les ocurren a los buenos buenazos y no a otros; tener que sufrir la carencia de una sala cinematográfica en Lumbreras (Salta). Tener que cambiar a último momento un título tan alegre como "La familia está de fiesta" por otro tan alegre como "¡Que linda es mi familia!". Tener que pasar por alto en el diccionario la palabra "homenaje". Tener que ser tan inmensamente bueno como para que un malo como yo lo envidie, por ejemplo. Lisa y llanamente: lo envidie. Sin embargo...ya sé, ya sé, no me digan mas nada, tienen todo el derecho, toda la razón del mundo, disculpen, disculpen y adelante.

Hugo Paredero. Revista Humor Nº 39. Julio 1980.