Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 535.

Bonus Track Nº 179. LP "Let it be"

Título de la canción: "A Shot of Rhythm and Blues"

Autoría: Therry Thompson

Fecha de grabación: 7 de enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

Tema interpretado por Arthur Alexander en 1961. Es el mismo autor que compuso "Anna (Go To Him)" en 1962 que integra el primer Long Play de Los Beatles, "Please, Please me", editado el 22 de marzo de 1963. Está incluído también en el Doble CD "Live at the BBC" publicado el 30 de noviembre de 1994.

El Lado A original de "A Shot of Rhythm and Blues" de Alexander, llamado "You Better Move On", fue editado por los Rolling Stones en enero de 1964 para su EP (disco de 4 canciones) llamado con el nombre del grupo.