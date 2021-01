"Get Back Sessions": Canciones oficialmente editadas. Capítulo 29: She Said, She Said

Lunes, 4 de Enero de 2021 | 13:44 (actualizado a las 13:50) imprimir | A+ A- |





Bonus Track Nº 178. LP "Let it be" Título de la canción: "She Said, She Said" Autoría: Lennon-McCartney Fecha de grabación: 8 de Enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres. La canción que cierra el Lado 1 del séptimo álbum de Los Beatles, "Revolver", publicado el 5 de agosto de 1966, es versionada brevemente en el quinto día de sesiones para el proyecto "Get Back".

The Beatles She Said She Said (Get Back Sessions) - Fuente de la imagen: https://www.youtube.com/watch?v=hbBwQu2XeVI