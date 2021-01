Rafaela.com

"Mirando las nuevas olas". Reportaje de Gloria Guerrero a Gustavo Santaolalla. Publicado en Revista Humor Nº 69. Octubre 1981.

El 16 de diciembre de 2020 Netflix estrenó su producción sobra los 50 años de historia del rock en Latinoamérica, “Rompan Todo”. Una serie de seis episodios que se convirtió en un éxito y que trajo algunas polémicas.

Una de ellas fue la que se desato con Gustavo Santaolalla, productor ejecutivo de la miniseria, sobre unas palabras en las que hace mención a Charly García y al rock de los 80 como «parte del establishment».

Por este motivo fue que el productor decidió lanzar un comunicado para aclarar esta situación.

“Es en ese contexto, que alguien a quien yo consideraba y considero de lo más grande que nuestra música y movimiento han dado, se manifestara en una canción diciendo: ‘Mientras los demás miran las nuevas olas yo ya soy parte del mar”, me chocó. Simplemente eso. Me chocó», escribió Santaolalla en un comunicado donde empieza contando su amistad con Charly .

El mensaje de Santaolalla finaliza con estas palabras: «Amo y admiro profundamente a Charly. Es un amigo del alma con el cual hemos vivido momentos mágicos e inolvidables. Muchachos, muchachas y muchaches, estaría bueno que lo sepan, lo entiendan, y por favor, no rompan más».

Yendo al reportaje de "Humor" Gustavo Santaolalla nombra en esa entrevista a León Gieco, Raúl Porchetto, Miguel Cantilo y Punch pero "casualmente" olvida a Serú Girán, los números uno indiscutidos del rock argentino (seguramente porque sonaban "muy de acá"). Y termina diciendo: "Yo todavía estoy mirando las nuevas olas. El día en que sea parte del mar, estaré muerto".

Y esto decía David Lebón en "El Expreso Imaginario" Edición Nº 65 de diciembre 1981: "Yo quiero ser lo más sincero posible: la verdad es que tengo un poco de miedo. Somos tan pocos los tipos que queremos una cosa linda y nos llevamos tan mal. Y no hablo de Seru Giran; estoy hablando de todos. Nos llevamos muy mal. ¿Por qué? Después de tantos siglos de miseria y de guerras, y de que nunca pasó nada, seguimos insistiendo en la agresión, en tirarle la lengua a un músico para que hable mal del otro... Es tan ridículo... Para ser bien claro: que un tipo como Santaolalla, que de la mierda fue a la totalidad, se crea Dios, me causa un profundo dolor. Porque es un ser humano y es un tipo lindo. A veces me parece que ya no podemos más. Para nosotros es tan duro trabajar, porque tenemos muchas barreras, muchos problemas con mucha gente, que nos cuesta un huevo llegar hasta el escenario. Una vez que estamos ahí arriba, es nuestro mundo, y ahí demostramos que tipos como nosotros, que laburamos desde hace cuarenta mil años y que ya nos rompieron el orto millones de veces, siguen teniendo fe, tirando energía. No quiero decir que para todos tiene que ser ésa la onda, pero la teoría ideal es la de estar tranquilos y tirar una buena onda, ¿o no?".

Aclaración final que no es menor: Charly no canta en "Mientras miro las nuevas olas" ‘Mientras los demás miran las nuevas olas yo ya soy parte del mar”, sino que dice "Mientras miro las nuevas olas / yo ya soy parte del mar". Lo cual cambia totalmente el sentido de la canción y hace que, practicamente, las declaraciones de Santaolalla no tengan sentido.