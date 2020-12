Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 347.

Y en Tema libre: "Canción con Todes". Clásicos realizados en tiempos de pandemia (o no) y por streaming (o no).

Revista Beatles. Programa Nº 347. Listado de canciones:

1 - Lorca - Tim Buckley

2 - If I Fell - The Beatles

3 - I Feel Fine - The Beatles

4 - I Wanna Be Your Man - The Beatles

5 - I'm Down - The Beatles

6 - Stand By Me - Playing for Change

7 - We Are The World - USA for Africa

8 - Come Together - Intérpretes Varios

9 - Nos veremos otra vez - David Lebón, Lali Espósito y Lito Vitale

10 - A cada hombre, a cada mujer - Intérpretes Varios

11 - When The Saints Go Marching In - Paul McCartney e Intérpretes Varios

12 - Como la cigarra - Intérpretes Varios

13 - Sobreviviendo - Intérpretes Varios

14 - Oración del remanso - Intérpretes Varios

15 - Zamba para no morir - Intérpretes Varios

16 - Bohemian Rhapsody - Intérpretes Varios

17 - Inconsciente colectivo - Homenaje a Mercedes Sosa en el CCK - 2015