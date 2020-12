Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 346.

Revista Beatles. Programa Nº 346. Listado de canciones:

1 – Revival - The Allman Brothers Band

2 – Don't Keep Me Wonderin' - The Allman Brothers Band

3 – In Memory of Elizabeth Reed - The Allman Brothers Band

4 – Midnight Rider - The Allman Brothers Band

5 – Leave My Blues At Home - The Allman Brothers Band

6 – Everybody's Trying To Be My Baby – The Beatles

7 – Baby's In Black – The Beatles

8 – Soy un pedazo de atmósfera – Federico Manuel Peralta Ramos

9 – Tengo un algo adentro que se llama coso - Federico Manuel Peralta Ramos

10 – Blade Runner – Vángelis

11 – Fanky – Charly García

12 – Resistiré – David Bolzoni

13 – Estás para ganar – Johnny Tolengo

14 – Flaco no me dejes – Luis Aguilé

15 – El sol sale para todos – Publicidad vino Rojo Trapal

16 – La luna y el toro – Industria Nacional

17 – Albatross – Fleetwood Mac

18 – Sun King – Fleetwood Mac

19 – Color caramelo – Palito Ortega

20 – Dejaré la llave en mi puerta – Tony Ronald

21 – Para siempre guardaré tu amor – Flash

22 – Quien conociera a María, amaría a María – Les Luthiers

23 – Help! - Peter Sellers

24 – La Música – Amigos