Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 345.

En Revista Beatles rescatamos dos buenos grupos ingleses de la "progresiva": Renaissance y Colosseum. Presentamos los dos primeros Bonus Tracks de The Beatles at the Hollywood Bowl, terminamos con Pappo's Blues Vol. 1 y en el Abecedario del Rock Argentino de los '80, J de Jengibre, K de Khlasch y Klan X y con Rubén Rada al frente, L de La Banda. Candombe, Fusión y Rock con espíritu rioplatense.

Revista Beatles. Programa Nº 345. Listado de canciones:

1 – Kings and Queens – Renaissance

2 – Love Goes On – Renaissance

3 – Take Me Back To Doomsday – Colosseum

4 – Jumping Off The Sun – Colosseum

5 – You Can't Do That – The Beatles

6 – I Want To Hold Your Hand – The Beatles

7 – Adonde está la libertad - Pappo's Blues

8 – Soy un astronauta – Jengibre

9 – Contra el pavimento – Jengibre

10 – Como hago para desprenderme de la envidia – Klhasch

11 – Sol triste de melancolía – Klhasch

12 – No tengo motivos – Klan X

13 – Alarma General Siglo XXI – Klan X

14 – Rock de la calle – La Banda

15 – Malísimo - La Banda

16 – Mamá Reloj - La Banda

17 – Montevideo - La Banda

18 – Constelación - La Banda

19 - Candombe llamada - La Banda

20 – Cha Cha Muchacha – Rubén Rada