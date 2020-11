Rafaela.com

Bonus Track Nº 176. LP "Let it be"

Título de la canción: "Ramblin' Woman"

Autoría: George Harrison

Fecha de grabación: 3 y 9 de Enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

En el segundo día de sesiones para el proyecto "Get Back / Let it be", George Harrison tocó una serie de canciones a medio escribir, incluida la Dylanesca "Ramblin ’Woman". Con distinta letra, sus acordes son casi iguales a "Mama, You Been On My Mind" que sí pertenece a Bob Dylan y que George hizo el 9 de enero repitiendo además la nombrada "Ramblin'...".