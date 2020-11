Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 343.

Revista Beatles. Programa Nº 343. Listado de canciones:

1 – Looky Looky – Giorgio Moroder

2 – Mendocino - Giorgio Moroder

3 – Mercy - Giorgio Moroder

4 – Make Your Baby - Giorgio Moroder

5 – Yummy Yummy Yummy - Giorgio Moroder

6 – Muny Muny Muny - Giorgio Moroder

7 – She Loves You – The Beatles

8 – Long Tall Sally – The Beatles

9 – Adiós Willy – Pappo's Blues

10 – El hombre suburbano – Pappo's Blues

11 – La Bossa Nostra – Les Luthiers

12 – Paz en la campiña – Les Luthiers

13 – Si no fuera santiagueño - Les Luthiers

14 – Añoralgias - Les Luthiers