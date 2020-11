Rafaela.com

"Get Back Sessions": Canciones oficialmente editadas. Capítulo 28: Rock and Roll Music

Gran versión de "Rock and Roll Music" en las Get Back Sessions.

Bonus Track Nº 174. LP "Let it be"

Título de la canción: "Rock and Roll Music"

Autoría: Chuck Berry.

Fecha de grabación: 7 y 8 de Enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

Un gran número de los comienzos de Los Beatles, demostrando la idolatría que sentían por Chuck Berry de quien grabaron infinidad de canciones en toda su carrera.

Rock and Roll Music está incluída en su cuarto LP "Beatles For Sale" de diciembre de 1964 y la usaron para comenzar sus presentaciones en vivo en su último año de conciertos. En las "Get Back Sessions" hacen una potente versión demostrando que todavía podían rockear todo lo que se les diera la gana.