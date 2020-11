Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 531.

Bonus Track Nº 173. LP "Let it be"

Título de la canción: "Oh Baby I Love You"

Autoría: Paul McCartney

Fecha de grabación: 14 de Enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

Cuando George Harrison se fue enojado temporariamente de Los Beatles, el 10 de enero de 1969 tras discutir con Paul, éste pasó los siguientes días tocando el piano interpretando clásicos y ensayando nuevas composiciones.