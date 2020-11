"Get Back Sessions": Canciones oficialmente editadas. Capítulo 27: Ob la di Ob la da

Bonus Track Nº 172. LP "Let it be"

Título de la canción: "Ob la di Ob la da"

Autoría: Lennon-McCartney.

Fecha de grabación: 3, 13 y 14 de Enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

24 de enero de 1969. Estudios Apple. Londres.

"Ob la di Ob la da" apareció en el Album Blanco en noviembre de 1968. Algo mas de dos meses Los Beatles hicieron varias tomas de la canción. Esta es una de ellas.