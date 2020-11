Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 342.

Revista Beatles. Programa Nº 342. Listado de canciones:

1 – Singing Winds, Crying Beasts – Santana

2 – Se a cabo – Santana

3 – Mother's Daughter – Santana

4 – El Nicoya – Santana

5 – Help! - The Beatles

6 – All My Loving – The Beatles

7 – Funkytown – Lipps Inc

8 – Super Freak – Rick James

9 – Never Can Say Goodbye - Gloria Gaynor

10 – Got to get you into my life – Earth, Wind & Fire

11 – Machine Gun – The Commodores

12 – Lady Marmalade – Patti Labelle

13 – Video Killed The Radio Star – The Buggles

14 – I Feel Love – Donna Summer