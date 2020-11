Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 530.

Bonus Track Nº 171. LP "Let it be"

Título de la canción: "New Orleans"

Autoría: Frank Guida - Joseph Royster

Fecha de grabación: 21 de Enero de 1969. Estudios Apple. Londres.

Canción éxito de Gary U.S. Bond , cantante norteamericano nacido en 1939, en 1960.

Los Beatles le dan un preponderante lugar en las "Get Back Sessions" realizando una gran versión.