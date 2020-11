Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 528.

Rareza casi extrema de las "Get Back Sessions"

Bonus Track Nº 169. LP "Let it be"

Título de la canción: "Mr. Epstein Said It Was White Gold"

Autoría: Lennon-McCartney-Harrison.

Fecha de grabación: 7 de Enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

Una rareza casi extrema de las "Get Back Sessions". Un pretendido homenaje (?) a Brian Epstein, el célebre manager de Los Beatles fallecido en agosto de 1967, a través de unos breves versos casi recitados y con un título casi autorreferencial "Mr. Epstein dijo que era oro blanco".