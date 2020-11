Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 341.

Llega el final de "Burnt Weeny Sandwich" de Frank Zappa y Mothers of Invention este sábado en Revista Beatles. Y además, un suplemento poderosísimo con la tercera parte de Queen y sus Tiempos Modernos del Rock and Roll con los No Hits del grupo.

Revista Beatles. Programa Nº 341. Listado de canciones:

1 – Little House I Used To Live In - The Mothers of Invention

2 – Valarie - The Mothers of Invention

3 – Hansen – Pappo's Blues

4 – Boys – The Beatles

5 – A Hard Day's Night – The Beatles

6 – Tie Your Mother Down – Queen

7 – Seven Seas of Rhye – Queen

8 – Modern Times Rock and Roll – Queen

9 – The March of the Black Queen – Queen

10 – Killer Queen – Queen

11 – Now I'm Here – Queen

12 – Good Company – Queen

13 – Seaside Rendezvous – Queen

14 – All Dead, All Dead – Queen

15 – It's Late – Queen

16 – The Loser in the End – Queen

17 – Sweet Lady – Queen

18 – Mustapha – Queen

19 – We Will Rock You - Queen

20– Keep Yourself Alive – Queen

21 – The Show Must Go On – Queen