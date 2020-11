Rafaela.com

"Get Back Sessions": Canciones oficialmente editadas. Capítulo 26: Martha My Dear

Bonus Track Nº 168. LP "Let it be"

Título de la canción: "Martha my dear"

Autoría: Lennon-McCartney.

Fecha de grabación: 10 y 14 de Enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

25 de Enero de 1969. Estudios Apple. Londres.

"Martha my dear" apareció en el Album Blanco el 22 de noviembre de 1968. Se puede decir que es casi una canción solista de Paul (dedicada a su perra) y así lo demuestra tocándola en las "Get Back Sessions".

Paul interpretó el tema en tres días distintos dentro de las "Get Back Sessions". El 10 y el 14 de enero de 1969 en los Estudios Twickenham y el 25 de enero ya en los propios Estudios Apple de Los Beatles.

Presentamos aquí las tres interpretaciones juntas.